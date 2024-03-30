Флёри — о «Миннесоте»: мне нужно понимать, ценен ли я всё ещё для них

Голкипер-ветеран «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри рассказал, когда планирует принять решение о своём будущем.

«Я хотел бы сесть с Биллом (Герином, генменеджером «Миннесоты. — Прим. «Чемпионата») и поговорить с ним. Я хочу знать, что он думает. Каковы планы «Уайлд»? Какие у него варианты? Что он думает обо мне? По-прежнему ли я ценен для команды? У нас также есть ещё один хороший молодой вратарь в АХЛ Йеспер Валльстедт. Он играет в Айове уже два года. Мне нужно знать планы Билла.

Наверное, я приму решение после разговора с Биллом. Я рассчитываю поговорить с ним после сезона, во время встреч в конце года. Мы пересекаемся на арене, но я не хочу разговаривать с ним на пол пути в коридоре. Я хорошо знаю Билла. Я мог бы позвонить ему, но я бы предпочел подождать до конца сезона», — приводит слова 39-летнего Флёри официальный сайт НХЛ.

Напомним, у канадца действует последний сезон двухлетнего контракта с кэпхитом $ 3,5 млн.

В текущем регулярном чемпионате на счету Флёри 36 матчей за «Уайлд», в которых он отражал в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,85 и двух шат-аутах.

Флёри — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».