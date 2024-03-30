Вратарь «Далласа» Эттингер — о Президентском Кубке: это то, ради чего мы весь год работали

Голкипер «Далласа» Джейк Эттингер прокомментировал нахождение своей команды в числе основных претендентов на завоевание Президентского Кубка в нынешнем сезоне.

«Это то, ради чего мы весь год работали, и очевидно, что мы были в этой гонке в прошлом году и знаем, насколько важно побеждать в домашних матчах. Именно это то, ради чего мы сейчас играем и пытаемся довести нашу игру до этого уровня до конца сезона. Если мы будем играть так, мы будем очень уверенно подходить к плей-офф. Не каждый год можно сказать, что борешься за Президентский Кубок», — приводит слова Эттингера официальный сайт НХЛ.

Напомним, Президентский Кубок — это ежегодная награда, которая вручается команде, лучше всех сыгравшей в регулярном сезоне.

На данный момент у «Далласа» 101 очко в нынешней регулярке. Больше только у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 102.