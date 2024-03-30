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Вратарь «Далласа» Эттингер — о Президентском Кубке: это то, ради чего мы весь год работали

Вратарь «Далласа» Эттингер — о Президентском Кубке: это то, ради чего мы весь год работали
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Голкипер «Далласа» Джейк Эттингер прокомментировал нахождение своей команды в числе основных претендентов на завоевание Президентского Кубка в нынешнем сезоне.

«Это то, ради чего мы весь год работали, и очевидно, что мы были в этой гонке в прошлом году и знаем, насколько важно побеждать в домашних матчах. Именно это то, ради чего мы сейчас играем и пытаемся довести нашу игру до этого уровня до конца сезона. Если мы будем играть так, мы будем очень уверенно подходить к плей-офф. Не каждый год можно сказать, что борешься за Президентский Кубок», — приводит слова Эттингера официальный сайт НХЛ.

Напомним, Президентский Кубок — это ежегодная награда, которая вручается команде, лучше всех сыгравшей в регулярном сезоне.

На данный момент у «Далласа» 101 очко в нынешней регулярке. Больше только у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 102.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Робертсон, Бенн) – 18:48 (pp)     1:1 Миллер (Гарланд, Блюгерс) – 27:39     1:2 Бенн (Павелски, Хинц) – 56:52 (pp)     1:3 Робертсон (Павелски, Хинц) – 57:57    
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