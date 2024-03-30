«Слова излишни». Федотов обратился к болельщикам после прибытия в «Филадельфию»

Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов, накануне прибывший в расположение «лётчиков», опубликовал пост в социальных сетях, в котором поблагодарил всех, кто неравнодушно следил за его судьбой в последние два года.

«Слова излишни. Всем, кто искренне рад и поддерживал всё это время эту историю, от души благодарю и ценю то добро, которое вы несёте людям. Со всем уважением к чувственности людской», — написал Федотов.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё ранее подписал контракт с «Филадельфией». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, заключив с клубом новое соглашение.

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