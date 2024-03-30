ESPN определил важнейший вопрос, который должен решить «Вашингтон» в будущее межсезонье

Журналистка Кристен Шилтон в статье на сайте ESPN заявила, что вратарский вопрос является самым важным для «Вашингтон Кэпиталз» в будущее межсезонье.

«Ветеран Дарси Кемпер подписал контракт на сумму $ 5,25 млн до конца сезона-2026/2027, а Чарли Линдгрен имеет контракт на следующий сезон на сумму $ 1,1 млн. Стоит ли «Кэпиталз» попытаться обменять одного из них в межсезонье? У Кемпера есть пункт о запрете обмена, который может усложнить ситуацию, но вполне вероятно, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан исследует рынок, чтобы увидеть, какой интерес там существует, и определить благоприятную прибыль для «Кэпиталз», — написано в статье.

Напомним, в нынешней регулярке Линдгрен провёл 39 матчей, пропустив 106 шайб, Кемпер — 29 встреч, пропустив 100 шайб.