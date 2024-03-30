НХЛ подтвердила, что Иван Федотов имеет право сыграть в Кубке Стэнли — The Athletic

Национальная хоккейная лига подтвердила, что российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов имеет право сыграть в Кубке Стэнли, если команда попадёт в розыгрыш. Об этом изданию The Athletic заявил источник в лиге.

Сообщается, что Федотов может сыграть в плей-офф НХЛ, поскольку весь сезон находился в резервном списке «лётчиков».

28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

29 марта стало известно, что 27-летний российский голкипер стал игроком «Филадельфии».