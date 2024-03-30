Вратарь «Сочи» Бердин: нынешний Кубок Гагарина для меня — самый большой раздражитель

26-летний голкипер «Сочи» Михаил Бердин рассказал о непопадании команды в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024 и о своих симпатиях в нынешнем плей-офф.

«Вообще нынешний розыгрыш Кубка Гагарина для меня — самый большой раздражитель. Очень неприятно завершать сезон в феврале — и смотреть за игрой по телевизору. Поэтому провести в регулярке 50 матчей, отбить 1616 бросков, получить такой профессиональный опыт — это хорошо, но играть и побеждать в плей-офф — намного лучше.

Прогноз на развитие плей-офф КХЛ? В этой ситуации мои симпатии — на стороне «Авангарда». Но было бы весело, если бы в финале сыграли братья Заварухины — «Автомобилист» против «Трактора». Народный уральский финал!» — сказал Бердин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.