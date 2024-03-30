Экс-генменеджер сборной России Сафронов: ЦСКА поступил по-человечески, отпустив Федотова

Экс-генменеджер сборной России Андрей Сафронов оценил решение голкипера Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по соглашению сторон.

«ЦСКА поступил очень по-человечески, отпустив игрока Федотова и придя к общему знаменателю о разрыве контракта и договорённости по обоюдному согласию.

Готов ли Федотов к игре в НХЛ? Мастерства у него не занимать, опыт у него есть, отсутствие учебно-тренировочного процесса в течение года, наверное, большой минус», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

29 марта стало известно, что 27-летний российский голкипер стал игроком «Филадельфии».