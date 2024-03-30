Плющев — о плей-офф КХЛ: если на Западе мастерства хватало, то с характером дела хуже

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о преимуществе клубов Восточной конференции КХЛ в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 и назвал причины неудачной игры команд Запада.

«Запад просто сдаёт свои позиции. Они долго были уверены в своём превосходстве. И Запад всегда шарахался от перекрёстного плей-офф. Но некоторые руководители Востока тоже. Но вот сейчас схлестнулись воочию.

Хоккей — это игра мужская, характерная. Здесь нельзя рассчитывать только на то, что у тебя всё хорошо в инфраструктуре. Надо ещё прикладывать характер и мастерство. И если на Западе мастерства хватало, то с характером дела хуже. Не все на Западе воспринимают то, что им предлагает тренер. Отсюда и ранний вылет «Динамо», ЦСКА и СКА. К сожалению, Запад долго себя уговаривал, что он сильнее всех. И наступил определённый период застоя», — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

Напомним, уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1. В первом раунде ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» (1-4).

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше