Канарейкин назвал игрока-открытие нынешнего сезона в КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин рассказал, какой игрок в КХЛ удивил его больше остальных в нынешнем сезоне.

«В „Тракторе“ я заметил, что раскрылся Максим Шабанов. Яркий и основной игрок сейчас в команде, который очень силён индивидуально. А в решающей стадии, в решающие моменты он может поставить точку. Вот такие игроки и делают результат», — сказал Канарейкин в интервью LiveResult.

23-летний Шабанов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ за «Трактор» 64 встречи, в которых забросил 25 шайб и отдал 25 результативных передач, набрав 50 очков. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Шабанов провёл 10 матчей, набрав 10 (3+7) результативных баллов.

Напомним, «Трактор» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина — 2024.