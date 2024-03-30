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«Локомотив» удвоил преимущество, забросив «Авангарду» спустя 16 секунд третьего периода

«Локомотив» удвоил преимущество, забросив «Авангарду» спустя 16 секунд третьего периода
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В эти минуты в Омске проходит седьмая решающая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Авангард» принимает ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт 2:0 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов – 16:49 (5x5)     0:2 Берёзкин (Рафиков) – 40:16    

Спустя 16 секунд со старта третьего игрового отрезка форвард железнодорожников Максим Берёзкин с передачи Рушана Рафикова удвоил преимущество гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «ястребы» за свою историю выступлений в плей-офф КХЛ девять раз играли седьмые матчи, где одержали четыре победы при пяти поражениях. Ярославский клуб играл шесть раз и всего дважды праздновал победу в решающих матчах.

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