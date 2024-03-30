Игорь Никитин ответил на вопрос, как смена тренера «Авангарда» повлияла на «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после победы в решающем матче 1/4 финала Кубка Гагарина над «Авангардом» (2:0, счёт в серии — 4-3).

— Над чем пришлось работать, чтобы вернуться на победный путь?

— Мы на том же самом акцентировали внимание. Просто ребята слышали это, они до этого слушали. А здесь уже, когда счёт 3-3 стал, они начали слышать. Это человеческий фактор, от него никуда не денешься. И, пока ты сам через это не проходишь, бесполезно что-то рассказывать. Поэтому я и сказал, что мы рады, что через это прошли.

— Как смена тренера «Авангарда» повлияла на подготовку?

— Я понимал, в чём произойдёт смена. Я же уже играл против системы Хартли. Здесь проблема была не в этом. Проблема была после 7:0. Без разницы, в какую систему ты играешь. Главное – что вся команда выполняет эти требования. Вот «Авангард» начал выполнять эти требования тренерского штаба, потому что у них ситуация была непростая. А мы начали думать о глобальных каких-то вещах: какой счёт в серии, когда её закончить. Но, опять же, это опыт, это все проходят без исключения. Поэтому спасибо «Авангарду» за этот опыт и нашим парням – что справились с этим», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.