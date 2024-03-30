И. о. главного тренера «Авангарда» прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин поделился впечатлениями от вылета команды из плей-офф КХЛ. Сегодня, 29 марта, омская команда уступила «Локомотиву» (0:2) в решающем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Локомотив» с победой, очень достойная команда, организованная, с очень квалифицированными игроками, защитниками. Вратарская линия хорошая, нападение быстрое, мощное. Поэтому их с победой.

Понравилась серия тем, что была честная борьба. Не было вещей исподтишка. Я думаю, что именно такую игру можно назвать мужской. Ничего не подразумеваю про женщин (смеётся). А именно – где всё честно, где все могут после окончания смотреть друг другу в глаза.

А по игре – много потерь у нас было в первом периоде. Во многом за счёт этого соперник входил в нашу зону, потому что, когда мы были организованны, таких возможностей у них не было. Опять же, это про тот баланс, о котором я говорил, который мы пытались найти всю серию, где противник, если он отдаёт чуть-чуть пространства, мы можем контролировать шайбу. А если уже играет ближе к нам, то можно и сыграть попроще, где-то пробросить шайбу в глубину зоны. Так как давление смотрелось очень хорошо в этой серии, нужно было больше делать этого в первом периоде.

Соперник получил преимущество после первого периода. Они себя чувствуют как рыба в воде, когда ведут в счёте. Но ребята молодцы. Второй период именно так и начали играть. Очень много шайб добывали в зоне нападения. Были хорошие атаки. Во втором и в третьем периоде стремились забить — не смогли этого делать. Но здорово, что никто не опустил руки, не сдался и боролись до конца, проявили уважение к болельщикам за то, что они нас поддерживали», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.