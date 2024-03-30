«Сам не мог поверить». Тренер «Авангарда» — о разговоре с Хартли перед седьмым матчем

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, что общался с бывшим главным тренером омичей Бобом Хартли перед седьмым матчем плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

— Были ли вы на связи с Бобом Хартли?

— Я сам этому не мог поверить, но первый раз мы с ним общались после как раз шестого матча. Мы много раз пытались друг другу дозвониться и присылали сообщения. Достаточно часто общаемся в другое время. Но Боб сейчас в разъездах был. И мы заняты тоже, плюс разница во времени.

По поводу консультации. Это было как раз перед седьмым матчем. Единственное, что он сказал: скажи ребятам, что в седьмой игре нельзя отсиживаться, что всё на кону, нужно идти вперёд. Напомнил, как мы играли овертайм седьмой встречи в Казани, что мы просили ребят не пятиться, а, наоборот, навязывать сопернику свою игру, играть первым номером.

Второй и третий период так и было. И если бы мы лучше шайбой распоряжались при входе в зону в первом периоде, я думаю, то же самое было бы», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.