И. о. главного тренера «Авангарда» объяснил свою яростную реакцию после гола соперника

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин объяснил свою безумную реакцию после второго гола «Локомотива» в седьмом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. Ярославцы выиграли матч со счётом 2:0 и вышли в полуфинал.

— Почему поступил именно так в моменте с яркой реакцией?

— Это мне несвойственно (улыбается). Во втором периоде мы проигрывали 0:1, и я с середины периода просил человека с камерой между лавками, чтобы меня показали на табло. Потому что мы играем дома. Сумасшедшие болельщики, суперподдержка у нас здесь. Но было ощущение настроения на трибунах такого тревожного ожидания. То есть что всё на кону, а мы проигрываем, что сейчас будет… Не знаю, вот так возникло желание, просто чтобы постараться показать болельщикам, что мы не остановимся, и чтобы они не останавливались, чтобы этот шум был просто постоянным, чтобы соперник чувствовал, что идёт эта волна. И, естественно, она бы помогла нашим ребятам и чуть-чуть психологически повлияла на соперника», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

ВИДЕО РЕАКЦИИ ЗВЯГИНА