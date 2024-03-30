И. о. главного тренера «Авангарда» высказался о возвращении к системе Боба Хартли

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопросы журналистов после вылета из плей-офф КХЛ.

— Почему не хватило того давления «Авангарда», которое заставляло «Локомотив» ошибаться в пятом и шестом матче?

— Мне не показалось сегодня, что ребята были скованны, совершенно. В прошлом матче в Ярославле действительно много владели шайбой, создавали пространство. Получалось много заходить в зону, именно владея шайбой, а не со вбросов. И, может быть, почувствовали, что так и будет продолжаться. Но, опять же, нужно приспосабливаться к ситуации, видеть моменты, где нужно чуть попроще сделать.

Период неплохой, но всё, что приезжало к нам в зону, возникало из-за того, что мы теряли шайбу, особенно у них на синей линии. Мы едем в атаку – они уже едут в нашу сторону. Поэтому получалось у них входить в зону и потом какое-то время владеть шайбой.

— Все говорят, что вы вернули «Авангард» на рельсы системы Боба Хартли?

— Прежде всего спасибо всему тренерскому штабу и всей нашей бригаде сервисменов, врачей, массажистов. Потому что ситуация была непростая, все объединились этой идеей, что только вместе мы можем выправить ситуацию. И это было ценно.

По поводу тактики. То, что сделали ребята и тренерский штаб, включая Антона Алексеевича Курьянова, который с нами был все эти дни, — часами мы проводили время вместе и здесь, во дворце, и на выезде, в гостинице и на стадионе… Я не хочу особенно вдаваться в детали. Если б это было ещё в ходе сезона, изменений было бы намного больше. Какие-то вещи просто и так претерпели изменения. И мы немного волновались, что этого будет слишком много, что ребята будут вместо того, чтобы реагировать на льду, думать – а это потеря времени. И с таким соперником это недопустимо. Поэтому дали настолько, насколько почувствовали, что мы можем дать им сейчас. А так было бы больше», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.