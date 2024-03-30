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«Как будто я посередине воли божьей». Звягин ответил на вопрос о будущем в «Авангарде»

«Как будто я посередине воли божьей». Звягин ответил на вопрос о будущем в «Авангарде»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин ответил на вопрос о будущем в омском клубе.

— Насколько хотите работать главным тренером?

— Честно, я не готовился к такой пресс-конференции. Все верили в победу. Как-то, когда до этого вопросы были по мне, я всегда уходил от них. И думал, что, если и сейчас будут, я попрошу до конца плей-офф не задавать их, вообще никакие комментарии не даю. И не думал об этом совсем… Поэтому, может быть, сейчас не время отвечать.

Единственное скажу. По своим ощущениям. С первой игры [на посту тренера], когда были в Ярославле, это был третий матч серии, я чувствовал, как будто годами это делал. Понятно, что было много… Без помощи остального тренерского штаба, понятно, ничего бы не было. Просто это почти сверхъестественное. Когда я стою, у меня полное спокойствие, контроль. Потом смотрю – у меня рука трясётся. Чувствовал, как будто я посередине воли божьей», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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