«Сейв года». И. о. главного тренера «Авангарда» высказался о суперспасении Хомченко

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин поделился мнением о суперспасении вратаря омичей Павла Хомченко, которое он совершил в седьмом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

— Ваше мнение о сейве года в исполнении Хомченко.

— Сейв года (улыбается). После этого сейва я на 100% был уверен, что мы выиграем сегодня. Потому что такие моменты меняют игру. Не получилось. Но Пашка молодец. Это был его первый плей-офф. До этого в плей-офф КХЛ он не сыграл ни одной минуты. Достойно себя показал, в каждой игре давал нам шанс на победу, смотрелся спокойно, уверенно. И эта уверенность передавалась ребятам», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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