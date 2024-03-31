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Эдмонтон Ойлерз – Анахайм Дакс 6:1, как сыграли, победил Эдмонтон Ойлерз, результат матча НХЛ 31 марта

Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Анахайм»
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Сегодня, 20 марта, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершилась со счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хенрик (Драйзайтль, Экхольм) – 03:47     2:0 Макдэвид (Хайман) – 14:15     3:0 Экхольм (Кэррик, Деарне) – 16:16     4:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 29:28 (pp)     5:0 Фёгеле (Экхольм, Деарне) – 35:57     6:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 47:06     6:1 Киллорн (Фаулер, Ватрано) – 55:42 (pp)    

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Коннор Макдэвид (2+1), Маттиас Экхольм (1+2), Уоррен Фёгеле и Зак Хайман (1+1). Ассистировали им Леон Драйзайтль (0+2), Эван Бушар (0+2), Сэм Кэррик, Венсан Деарне (0+2). За гостей с передачи Кэма Фаулера и Фрэнка Ватрано отличился Алекс Киллорн.

Отметим, что данное поражение стало четвёртым подряд для «Анахайма». Из последних 11 встреч «Дакс» проиграл 10.

После 72 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции с 94 очками. «Анахайм» расположился на 14-й строчке той же конференции, набрав 52 очка в 74 играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт в гостях с «Сент-Луис Блюз», а «Анахайм» сыграет на выезде с «Ванкувер Кэнакс».

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