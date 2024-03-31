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Вашингтон Кэпиталз – Бостон Брюинз 2:3 Б, как сыграли, победил Бостон Брюинз, результат матча НХЛ 31 марта

«Вашингтон» в серии буллитов уступил «Бостону», Овечкин – без очков
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Сегодня, 31 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 2:3 по буллитам (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Заха, Пастрняк) – 18:47     1:1 Сгарбосса (Дженсен, Дауд) – 21:20     1:2 Бичер – 22:22     2:2 Карлсон (Пасиоретти, Строум) – 34:03 (pp)     2:3 Шаттенкирк – 65:00    

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Майкл Сгарбосса и Джон Карлсон. Результативные передачи на счету Ника Дженсена, Ника Дауда, Макса Пасиоретти и Дилана Строума. За гостей отличились Хампус Линдхольм и Джон Бичер, а ассистировали им Павел Заха и Давид Пастрняк.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в этой встрече не отметился результативными действиями.

После 73 матчей «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции с 82 очками. «Бостон» расположился на третьей строчке той же конференции, набрав 101 очко в 75 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Баффало Сэйбрз», а «Бостон» сыграет на выезде с «Нэшвилл Предаторз».

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