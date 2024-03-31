«Вашингтон» обошёл «Филадельфию» и вышел на третье место в Столичном дивизионе

Сегодня, 31 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 2:3 по буллитам (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Тем не менее, несмотря на поражение, «Кэпиталз» заработали одно очко и смогли обойти «Филадельфию Флайерз» в турнирной таблице Столичного дивизиона благодаря поражению «лётчиков» в матче с «Чикаго» (1:5). Теперь «Вашингтон» занимает третье место с 82 очками, столько же и у «Флайерз», однако у первых на две игры меньше, благодаря чему именно они находятся выше.

Отметим, что «Вашингтон» и «Филадельфия» ещё встретятся между собой в самом последнем для обеих команд матче этой регулярки, который пройдёт 17 апреля.