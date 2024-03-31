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Два очка Кузьменко и ассист Мироманова помогли «Калгари» обыграть «Лос-Анджелес»

Два очка Кузьменко и ассист Мироманова помогли «Калгари» обыграть «Лос-Анджелес»
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В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кадри (Кузьменко, Шарангович) – 04:45 (pp)     1:1 Кемпе (Даути, Фиала) – 05:42 (pp)     2:1 Поспишил (Кузьменко, Кадри) – 11:56     3:1 Коулман (Андерссон, Мироманов) – 31:58 (pp)     3:2 Копитар (Кемпе, Фиала) – 38:25 (pp)     4:2 Уигар (Юбердо, Шарангович) – 51:30 (pp)    

В составе победителей шайбами отметились Назем Кадри, Мартин Поспишил, Блейк Коулман и Маккензи Уигар.

У гостей отличились Адриан Кемпе и Анже Копитар.

Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко записал на свой счёт в этом матче две результативные передачи. Также ассистом отметился ещё один россиянин в составе «Флэймз» — Даниил Мироманов.

«Калгари» набрал 73 очка и делит с «Сиэтл Кракен» пятое место в Тихоокеанском дивизионе. Клуб из Альберты практически лишился шансов на попадание в плей-офф. «Лос-Анджелес» остался с 87 очками и идёт строчкой выше, сохраняя хорошие шансы на участие в Кубке Стэнли.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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