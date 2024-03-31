Два очка Кузьменко и ассист Мироманова помогли «Калгари» обыграть «Лос-Анджелес»

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

В составе победителей шайбами отметились Назем Кадри, Мартин Поспишил, Блейк Коулман и Маккензи Уигар.

У гостей отличились Адриан Кемпе и Анже Копитар.

Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко записал на свой счёт в этом матче две результативные передачи. Также ассистом отметился ещё один россиянин в составе «Флэймз» — Даниил Мироманов.

«Калгари» набрал 73 очка и делит с «Сиэтл Кракен» пятое место в Тихоокеанском дивизионе. Клуб из Альберты практически лишился шансов на попадание в плей-офф. «Лос-Анджелес» остался с 87 очками и идёт строчкой выше, сохраняя хорошие шансы на участие в Кубке Стэнли.

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