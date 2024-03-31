Два очка Кузьменко и ассист Мироманова помогли «Калгари» обыграть «Лос-Анджелес»

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).
В составе победителей шайбами отметились Назем Кадри, Мартин Поспишил, Блейк Коулман и Маккензи Уигар.
У гостей отличились Адриан Кемпе и Анже Копитар.
Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко записал на свой счёт в этом матче две результативные передачи. Также ассистом отметился ещё один россиянин в составе «Флэймз» — Даниил Мироманов.
«Калгари» набрал 73 очка и делит с «Сиэтл Кракен» пятое место в Тихоокеанском дивизионе. Клуб из Альберты практически лишился шансов на попадание в плей-офф. «Лос-Анджелес» остался с 87 очками и идёт строчкой выше, сохраняя хорошие шансы на участие в Кубке Стэнли.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.