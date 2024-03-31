Все результаты игрового дня НХЛ 31 марта

Сегодня, 31 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся встречи.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 104 очками после 74 встреч. После сегодняшней победы лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 103 очко за 75 матча.