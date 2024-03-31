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Все результаты игрового дня НХЛ 31 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 31 марта
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Сегодня, 31 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Перрон, Гостисбер) – 10:31 (pp)     1:1 Барков (Экблад, Миккола) – 52:21     2:1 Барков (Райнхарт, Экман-Ларссон) – 55:04     2:2 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 56:00 (pp)     3:2 Райнхарт – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Т
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Болди, Фэйбер) – 36:44 (pp)     1:1 Амадио (Стивенсон, Мартинес) – 53:43     1:2 Маршессо (Карлссон) – 63:30    
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хенрик (Драйзайтль, Экхольм) – 03:47     2:0 Макдэвид (Хайман) – 14:15     3:0 Экхольм (Кэррик, Деарне) – 16:16     4:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 29:28 (pp)     5:0 Фёгеле (Экхольм, Деарне) – 35:57     6:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 47:06     6:1 Киллорн (Фаулер, Ватрано) – 55:42 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 8
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 14:15     0:2 Линдгрен (Фокс, Лафреньер) – 21:59     1:2 Маччелли (Макбэйн, Доан) – 26:27     1:3 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 26:45     2:3 Келлер (Шмальц) – 31:06     3:3 Бьюгстад (Шмальц) – 39:18     3:4 Крайдер (Рослович, Линдгрен) – 45:45     3:5 Джонс (Лафреньер, Панарин) – 47:16     3:6 Гудроу – 49:33 (sh)     4:6 Круз (Кули, Бьюгстад) – 52:21 (pp)     5:6 Кули (Вялимяки, Маччелли) – 54:26     5:7 Панарин (Какко) – 57:35     5:8 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 59:45    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Смит (Нюквист, Маккэррон) – 03:41     1:1 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 05:25     1:2 Янковски (Новак) – 13:02     1:3 Фаббро (Цукер, Шервуд) – 13:43     2:3 Миттельштадт (Маккиннон, Макар) – 16:11 (pp)     2:4 Нюквист (Стастни, Форсберг) – 20:57     3:4 Лехконен (Макар, Друен) – 25:43 (pp)     4:4 Макар – 38:25 (pp)     5:4 Тренин – 39:31     6:4 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 43:38     7:4 Маккиннон (Рантанен) – 56:10    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Элерс (Монахан, Демело) – 21:58     1:1 Катчук (Бреннстрём, Кастелиц) – 23:39     1:2 Грейг (Ткачук, Батерсон) – 33:25     2:2 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 49:48 (pp)     2:3 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 58:15 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 04:58     0:2 Робертсон (Нис) – 22:34     0:3 Мэттьюс (Тимминс) – 54:23    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Заха, Пастрняк) – 18:47     1:1 Сгарбосса (Дженсен, Дауд) – 21:20     1:2 Бичер – 22:22     2:2 Карлсон (Пасиоретти, Строум) – 34:03 (pp)     2:3 Шаттенкирк – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Оливье (Силлинджер) – 07:47 (sh)     1:1 О'Коннор (Раст, Петтерссон) – 33:29     1:2 Раст (Кросби, Летанг) – 38:55     1:3 Ракелль (Малкин) – 48:59     2:3 Марченко (Сиверсон, Веренски) – 49:08     3:3 Веренски (Годро) – 51:47     4:3 Сиверсон – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель (Тинорди, Атанасиу) – 02:01     0:2 Курашев (Бедард, Власик) – 17:00     1:2 Фёрстер (Хэтэуэй) – 20:17     1:3 Фолиньо (Курашев, Джонсон) – 37:28 (pp)     1:4 Андерсон (Райхель) – 49:09     1:5 Энтвистл (Андерсон, Кайзер) – 54:33    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Терявяйнен) – 29:33 (sh)     0:2 Ахо (Джарвис, Гюнцель) – 43:42 (pp)     0:3 Джарвис (Гюнцель, Ахо) – 57:12    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Пулок, Райлли) – 02:25     1:1 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 14:25 (pp)     2:1 Чирелли (Пербикс, Хагель) – 15:00     3:1 Стэмкос (Лиллеберг, Хагель) – 40:21     4:1 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 57:14    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Задина – 28:30     0:2 Гранлунд (Зеттерлунд, Эклунд) – 32:05     0:3 Канин – 37:58     0:4 Рутта (Штурм) – 56:47    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Лундквист, Стэнковен) – 38:12     0:2 Павелски – 40:28 (pp)     0:3 Хинц (Джонстон, Линделль) – 58:43    
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кадри (Кузьменко, Шарангович) – 04:45 (pp)     1:1 Кемпе (Даути, Фиала) – 05:42 (pp)     2:1 Поспишил (Кузьменко, Кадри) – 11:56     3:1 Коулман (Андерссон, Мироманов) – 31:58 (pp)     3:2 Копитар (Кемпе, Фиала) – 38:25 (pp)     4:2 Уигар (Юбердо, Шарангович) – 51:30 (pp)    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 104 очками после 74 встреч. После сегодняшней победы лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 103 очко за 75 матча.

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