Все результаты игрового дня НХЛ 31 марта
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Сегодня, 31 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Перрон, Гостисбер) – 10:31 (pp) 1:1 Барков (Экблад, Миккола) – 52:21 2:1 Барков (Райнхарт, Экман-Ларссон) – 55:04 2:2 Ларкин (Кейн, Гостисбер) – 56:00 (pp) 3:2 Райнхарт – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Т
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Болди, Фэйбер) – 36:44 (pp) 1:1 Амадио (Стивенсон, Мартинес) – 53:43 1:2 Маршессо (Карлссон) – 63:30
НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хенрик (Драйзайтль, Экхольм) – 03:47 2:0 Макдэвид (Хайман) – 14:15 3:0 Экхольм (Кэррик, Деарне) – 16:16 4:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 29:28 (pp) 5:0 Фёгеле (Экхольм, Деарне) – 35:57 6:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 47:06 6:1 Киллорн (Фаулер, Ватрано) – 55:42 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 8
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 14:15 0:2 Линдгрен (Фокс, Лафреньер) – 21:59 1:2 Маччелли (Макбэйн, Доан) – 26:27 1:3 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 26:45 2:3 Келлер (Шмальц) – 31:06 3:3 Бьюгстад (Шмальц) – 39:18 3:4 Крайдер (Рослович, Линдгрен) – 45:45 3:5 Джонс (Лафреньер, Панарин) – 47:16 3:6 Гудроу – 49:33 (sh) 4:6 Круз (Кули, Бьюгстад) – 52:21 (pp) 5:6 Кули (Вялимяки, Маччелли) – 54:26 5:7 Панарин (Какко) – 57:35 5:8 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 59:45
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Смит (Нюквист, Маккэррон) – 03:41 1:1 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 05:25 1:2 Янковски (Новак) – 13:02 1:3 Фаббро (Цукер, Шервуд) – 13:43 2:3 Миттельштадт (Маккиннон, Макар) – 16:11 (pp) 2:4 Нюквист (Стастни, Форсберг) – 20:57 3:4 Лехконен (Макар, Друен) – 25:43 (pp) 4:4 Макар – 38:25 (pp) 5:4 Тренин – 39:31 6:4 Маккиннон (Мэнсон, Тэйвз) – 43:38 7:4 Маккиннон (Рантанен) – 56:10
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Элерс (Монахан, Демело) – 21:58 1:1 Катчук (Бреннстрём, Кастелиц) – 23:39 1:2 Грейг (Ткачук, Батерсон) – 33:25 2:2 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 49:48 (pp) 2:3 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 58:15 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 04:58 0:2 Робертсон (Нис) – 22:34 0:3 Мэттьюс (Тимминс) – 54:23
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Заха, Пастрняк) – 18:47 1:1 Сгарбосса (Дженсен, Дауд) – 21:20 1:2 Бичер – 22:22 2:2 Карлсон (Пасиоретти, Строум) – 34:03 (pp) 2:3 Шаттенкирк – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Оливье (Силлинджер) – 07:47 (sh) 1:1 О'Коннор (Раст, Петтерссон) – 33:29 1:2 Раст (Кросби, Летанг) – 38:55 1:3 Ракелль (Малкин) – 48:59 2:3 Марченко (Сиверсон, Веренски) – 49:08 3:3 Веренски (Годро) – 51:47 4:3 Сиверсон – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Райхель (Тинорди, Атанасиу) – 02:01 0:2 Курашев (Бедард, Власик) – 17:00 1:2 Фёрстер (Хэтэуэй) – 20:17 1:3 Фолиньо (Курашев, Джонсон) – 37:28 (pp) 1:4 Андерсон (Райхель) – 49:09 1:5 Энтвистл (Андерсон, Кайзер) – 54:33
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Терявяйнен) – 29:33 (sh) 0:2 Ахо (Джарвис, Гюнцель) – 43:42 (pp) 0:3 Джарвис (Гюнцель, Ахо) – 57:12
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Пулок, Райлли) – 02:25 1:1 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 14:25 (pp) 2:1 Чирелли (Пербикс, Хагель) – 15:00 3:1 Стэмкос (Лиллеберг, Хагель) – 40:21 4:1 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 57:14
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Задина – 28:30 0:2 Гранлунд (Зеттерлунд, Эклунд) – 32:05 0:3 Канин – 37:58 0:4 Рутта (Штурм) – 56:47
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Лундквист, Стэнковен) – 38:12 0:2 Павелски – 40:28 (pp) 0:3 Хинц (Джонстон, Линделль) – 58:43
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кадри (Кузьменко, Шарангович) – 04:45 (pp) 1:1 Кемпе (Даути, Фиала) – 05:42 (pp) 2:1 Поспишил (Кузьменко, Кадри) – 11:56 3:1 Коулман (Андерссон, Мироманов) – 31:58 (pp) 3:2 Копитар (Кемпе, Фиала) – 38:25 (pp) 4:2 Уигар (Юбердо, Шарангович) – 51:30 (pp)
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 104 очками после 74 встреч. После сегодняшней победы лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 103 очко за 75 матча.
Комментарии
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