«Сейчас я отлично себя чувствую». Самсонов прокомментировал свой «сухой» матч с «Баффало»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов оценил шат-аут в гостевом матче с «Баффало» (3:0) и вспомнил свой предыдущий матч на этом стадионе 21 декабря, когда он пропустил пять шайб (3:9). Россиянин отразил все 34 броска и был признан первой звездой матча.

«Ребята здорово играли в обороне, меньшинство проделало отличную работу. Это здорово для уверенности команды. Это не только мой «сухарь», но и команды. Хорошо так сыграть перед плей-офф. Я не помню предыдущий матч здесь. Девять голов? Да к чёрту это дерьмо! Сейчас я отлично себя чувствую. То было уже давно. Я не помню», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Этот «сухой» матч стал 13-м в карьере Самсонова в НХЛ. В текущем сезоне россиянин одержал 20 побед в 35 матчах с процентом отражённых бросков 89,3%.

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