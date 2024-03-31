Тренер «Миннесоты» объяснил своё решение заменить вратаря на 4-ого полевого в овертайме

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс объяснил своё решение заменить вратаря на четвёртого полевого в овертайме матча с «Вегасом» (1:2 ОТ). Хоккеисты «Уайлд» пропустили гол в пустые ворота и лишились заработанного очка по правилам НХЛ.

«Наше положение в турнирной таблице заставляет нас рисковать, чтобы попытаться выиграть матч. По нашему мнению, выставление Капризова, Цуккарелло, Эрикссона Эка и Болди против трёх игроков соперника дало нам отличный шанс выиграть игру.

Нам нужно выигрывать матчи и набирать два очка, а также нам нужна помощь от других команд, чтобы пробиться в плей-офф. Поэтому было принято решение дать команде наилучшие шансы на победу в сегодняшнем матче», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

За девять матчей до конца регулярного чемпионата «Миннесота» отстаёт от зоны плей-офф на восемь очков.