Защитник «Рейнджерс» Линдгрен — о рекорде Куика: большая честь играть с ним в команде

Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал достижение голкипера Джонатана Куика, который одержал свою 392-ю победу в НХЛ и установил рекорд по победам среди американских вратарей НХЛ.

«Большая честь играть с ним в одной команде и разделить с ним этот исторический матч. Сегодня мы слабо помогали ему, но действительно круто, что он установил такой рекорд», — цитирует Линдгрена пресс-служба клуба.

Предыдущее рекордное достижение принадлежало Райану Миллеру (391 победа в 796 играх). Тройку замыкает вратарь Джон Ванбисбрук, одержавший 374 победы в 882 матчах.

В нынешнем сезоне 38-летний Куик принял участие в 25 матчах в регулярном чемпионате, в которых одержал 17 побед. Также на его счету два шат-аута. В среднем американец пропускает 2,54 шайбы за матч с процентом отражённых бросков 91,3%.