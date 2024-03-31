Защитник «Рейнджерс» Линдгрен — о рекорде Куика: большая честь играть с ним в команде

Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен прокомментировал достижение голкипера Джонатана Куика, который одержал свою 392-ю победу в НХЛ и установил рекорд по победам среди американских вратарей НХЛ.
«Большая честь играть с ним в одной команде и разделить с ним этот исторический матч. Сегодня мы слабо помогали ему, но действительно круто, что он установил такой рекорд», — цитирует Линдгрена пресс-служба клуба.
Предыдущее рекордное достижение принадлежало Райану Миллеру (391 победа в 796 играх). Тройку замыкает вратарь Джон Ванбисбрук, одержавший 374 победы в 882 матчах.
В нынешнем сезоне 38-летний Куик принял участие в 25 матчах в регулярном чемпионате, в которых одержал 17 побед. Также на его счету два шат-аута. В среднем американец пропускает 2,54 шайбы за матч с процентом отражённых бросков 91,3%.
- 31 марта 2024
-
12:45
-
12:25
-
12:05
-
11:45
-
11:20
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
08:01
-
07:42
-
07:30
-
07:17
-
06:57
-
06:44
-
06:31
-
06:28
-
06:18
-
06:10
-
05:59
-
05:35
-
05:29
-
05:14
-
05:02
-
04:50
-
04:46
-
04:43
-
04:22
-
04:13