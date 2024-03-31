Защитник Джон Карлсон провёл свой 1000-й матч в составе «Вашингтона»
Поделиться
Защитник Джон Карлсон провёл свой 1000-й матч в составе «Вашингтона». Американский игрок обороны стал автором заброшенной шайбы в матче с «Бостоном» (2:3 Б). Всю свою карьеру в НХЛ Карлсон провёл за «Кэпиталз». Торжественная церемония, посвящённая этому событию пройдёт перед домашним матчем с «Оттавой» в ночь на 8 апреля.
«Это было нечто особенное. Как я уже сказал, это нечто особенное – играть в этой лиге, и ещё более особенно – играть за одну команду. За отличную команду, где я встретил друзей на всю жизнь, с которыми вместе сражался на площадке, переживал взлёты и падения. Это было чертовски непросто», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.
За 1000 матчей в НХЛ Карлсон набрал 668 (149+519) очков с показателем полезности «+86».
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Заха, Пастрняк) – 18:47 1:1 Сгарбосса (Дженсен, Дауд) – 21:20 1:2 Бичер – 22:22 2:2 Карлсон (Пасиоретти, Строум) – 34:03 (pp) 2:3 Шаттенкирк – 65:00
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2024
-
15:50
-
15:31
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:05
-
11:45
-
11:20
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
08:01
-
07:42
-
07:30
-
07:17
-
06:57
-
06:44
-
06:31
-
06:28
-
06:18
-
06:10
-
05:59