Защитник Джон Карлсон провёл свой 1000-й матч в составе «Вашингтона». Американский игрок обороны стал автором заброшенной шайбы в матче с «Бостоном» (2:3 Б). Всю свою карьеру в НХЛ Карлсон провёл за «Кэпиталз». Торжественная церемония, посвящённая этому событию пройдёт перед домашним матчем с «Оттавой» в ночь на 8 апреля.

«Это было нечто особенное. Как я уже сказал, это нечто особенное – играть в этой лиге, и ещё более особенно – играть за одну команду. За отличную команду, где я встретил друзей на всю жизнь, с которыми вместе сражался на площадке, переживал взлёты и падения. Это было чертовски непросто», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

За 1000 матчей в НХЛ Карлсон набрал 668 (149+519) очков с показателем полезности «+86».