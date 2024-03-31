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Защитник Джон Карлсон провёл свой 1000-й матч в составе «Вашингтона»

Защитник Джон Карлсон провёл свой 1000-й матч в составе «Вашингтона»
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Защитник Джон Карлсон провёл свой 1000-й матч в составе «Вашингтона». Американский игрок обороны стал автором заброшенной шайбы в матче с «Бостоном» (2:3 Б). Всю свою карьеру в НХЛ Карлсон провёл за «Кэпиталз». Торжественная церемония, посвящённая этому событию пройдёт перед домашним матчем с «Оттавой» в ночь на 8 апреля.

«Это было нечто особенное. Как я уже сказал, это нечто особенное – играть в этой лиге, и ещё более особенно – играть за одну команду. За отличную команду, где я встретил друзей на всю жизнь, с которыми вместе сражался на площадке, переживал взлёты и падения. Это было чертовски непросто», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

За 1000 матчей в НХЛ Карлсон набрал 668 (149+519) очков с показателем полезности «+86».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Заха, Пастрняк) – 18:47     1:1 Сгарбосса (Дженсен, Дауд) – 21:20     1:2 Бичер – 22:22     2:2 Карлсон (Пасиоретти, Строум) – 34:03 (pp)     2:3 Шаттенкирк – 65:00    
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