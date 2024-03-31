«Дебошир, который ненавидел игроков из Европы». Чемпион мира Палффи — о Крисе Саймоне

Чемпион мира в составе сборной Словакии Зигмунд Палффи высказался о поведении бывшего игрока Криса Саймона. Напомним, бывший тафгай покончил жизнь самоубийством в 52 года.

«Я помню Криса Саймона. Дебошир, который ненавидел игроков из Европы. Он был ужасно груб с молодыми игроками, постоянно издевался над ними. Однажды он украл ключи от моей комнаты, сломал мою кровать, выбрасывал вещи из окна», — приводит слова Палффи Pravda.sk.

Саймон был знаменитым тафгаем, который провёл множество боёв в НХЛ. Также форвард выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь», новокузнецкий «Металлург» и московское «Динамо». Крис провёл в КХЛ 174 матча и набрал 89 (43+46) очков. В НХЛ на счету канадца 782 матча и 305 (144+161) очков.

В сезоне-1995/1996 Крис Саймон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш».