Форвард «Локомотива» рассказал, что стало определяющим в серии с «Авангардом»

Нападающий «Локомотива» Степан Никулин рассказал о седьмой серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 с «Авангардом» (2:0, 4-3) и ответил на вопрос, что стало определяющим в противостоянии.

«С каким чувством ехали на седьмой матч? Была уверенность в победе. Наоборот, приехали с улыбками и позитивным настроем. Не скажу, что была полная уверенность, было чувство ответственности.

Что стало определяющим в серии? Командная игра. Мы были одним целым, каждый был готов сделать всё ради победы и пожертвовать всем», — сказал Никулин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, железнодорожники впервые в истории выиграли седьмую игру серии плей-офф не в первом раунде. Последний раз «Локомотив» выигрывал седьмой матч 17 марта 2014 года. Тогда ярославцы одолели московское «Динамо» — 5:1. Также в 2011 году «Локомотив» оказался сильнее минского «Динамо» — 6:1.