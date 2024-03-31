Дементьев — о СКА: сложно выиграть командой, которая имеет столько изменений каждый год

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал вылет СКА от «Автомобилиста» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

«Если мы будем говорить о СКА, где-то неудачно сыграл Никита Серебряков. Территориальное преимущество не принесло успеха. Очень жаль, что команда вылетела, потому что СКА показывал хороший задор и посыл — законодатель мод: количество зрителей, организация и проведение матчей. Со спортивной стороны здесь очень сложно выиграть командой, которая имела и имеет столько изменений каждый год», — заявил Дементьев в интервью «РБК Спорт».

Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА.