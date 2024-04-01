«Мы играем ради более важных вещей». Макдэвид — о бомбардирской гонке

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о возможности выиграть бомбардирскую гонку НХЛ нынешнего сезона, в которой он на данный момент занимает третье место.

«Мы играем ради более важных вещей. Мы играем ради того, чтобы убедиться, что наша игра в порядке и мы продолжаем борьбу за итоговое место. Впереди ещё много хоккея — 10 матчей — и ты никогда не знаешь, что может случиться, так что посмотрим, что будет», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, лидером гонки бомбардиров текущего сезона является форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого 127 очков. На очко от него отстаёт российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (126). Макдэвид идёт третьим со 125 результативными баллами.