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«Наблюдать за ними — одно удовольствие». Макдэвид — о Маккинноне и Кучерове

«Наблюдать за ними — одно удовольствие». Макдэвид — о Маккинноне и Кучерове
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Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о своих основных соперниках в борьбе за первое место в гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ — лидере «Колорадо Эвеланш» Натане Маккинноне и российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Они оба проводят два великолепных сезона. Это два великих игрока, которые всегда будут там (на вершине топа бомбардиров. — Прим. «Чемпионата»). Они оба играют очень хорошо и у обоих особенные партнёры по команде, как и у меня. Наблюдать за ними двумя — одно удовольствие», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, лидером гонки бомбардиров текущего сезона является Маккиннон, на счету которого 127 очков. На очко от него отстаёт Кучеров (126). Макдэвид идёт третьим со 125 результативными баллами.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хенрик (Драйзайтль, Экхольм) – 03:47     2:0 Макдэвид (Хайман) – 14:15     3:0 Экхольм (Кэррик, Деарне) – 16:16     4:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 29:28 (pp)     5:0 Фёгеле (Экхольм, Деарне) – 35:57     6:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 47:06     6:1 Киллорн (Фаулер, Ватрано) – 55:42 (pp)    
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