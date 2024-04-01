«Сиэтл» вызвал из АХЛ четвёртого номера драфта НХЛ — 2022 Шейна Райта

«Сиэтл» вызвал из АХЛ четвёртого номера драфта нападающего Шейна Райта, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл 56 матчей за «Коачеллу» в АХЛ и набрал 43 очка — забросил 20 шайб и отдал 23 результативные передачи. В текущем сезоне НХЛ Райт уже вызывался в основную команду, где в ноябре 2023 года провёл три матча без набранных очков с показателем полезности «-1».

Канадский форвард в прошлом сезоне НХЛ провёл восемь матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка. Райт был выбран на драфте НХЛ — 2022 под четвёртым номером. Кроме того, он выиграл МЧМ-2023 со сборной Канады.

«Сиэтл» набрал 73 очка в 73 матчах в текущем регулярном чемпионате НХЛ и отстаёт от зоны плей-офф на 14 очков.