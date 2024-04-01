А. Медведев: сохраним костяк СКА на следующий сезон, будем играть в атакующий хоккей

Председатель Совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что в команде планируют сохранить костяк на следующий сезон, а также собираются и дальше играть в активный атакующий хоккей, который полюбился болельщикам.

«В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне. В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным. В следующем сезоне СКА планирует также играть в быстрый атакующий хоккей, который так полюбился болельщикам, для нас самое главное – это наши болельщики», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.

СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Западной конференции. В плей-офф петербургский клуб уступил во втором раунде екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии из пяти матчей.