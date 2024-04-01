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Пашков: Исаев просто выиграл седьмой матч, если смотреть по важности моментов

Пашков: Исаев просто выиграл седьмой матч, если смотреть по важности моментов
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Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил победу «Локомотива» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф с «Авангардом» со счётом 2:0 и отметил игру ярославского голкипера.

«Очень интересный, сложный матч со всех точек зрения. Не могу сказать, что Омск уступил. Проиграл матч, но игра была равная. Вратари очень прилично сыграли. Исаев просто выиграл этот седьмой матч, если смотреть по важности моментов. «Авангард» показал, что в Омске есть команда, но и Ярославль доказал, что способен выбираться из сложных извилин плей-офф. Вышли из ситуации достойно, обе команды выглядели здорово, но победитель должен быть только один», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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