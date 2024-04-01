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«Просто всё выбросили!» Кравец высказался о своём увольнении из «Авангарда»

«Просто всё выбросили!» Кравец высказался о своём увольнении из «Авангарда»
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Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал свою отставку из омского клуба.

«Вы видите, чтобы кто-нибудь об этом написал или сказал? Просто выбросили! А я команду в прошлом году с 10-го места поднял, мы вышли в финал конференции. И в этом году не навязывался — меня опустили сначала, а потом предложили [продлить контракт]. И мы снова создали команду! И снова эта команда показала самый хороший результат. 43 победы, 200 голов забила. Обыграла СКА, ЦСКА дважды. То есть это всё так — я просто ходил на работу? А тренировки кто делал? Кто составлял звенья? Звягин играл теми звеньями, которые я составил. Вот это самое обидное и самое неприятное. И жаль, что мне не дали возможности исправить эту ситуацию», — сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате»:
«Какое-то унижение, недоверие». Крик души бывшего главного тренера «Авангарда»
Эксклюзив
«Какое-то унижение, недоверие». Крик души бывшего главного тренера «Авангарда»
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