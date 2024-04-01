Пашков: увольнение Кравца из «Авангарда» по ходу плей-офф – шоковое решение

Олимпийский чемпион Александр Пашков отреагировал на решение омского «Авангарда» уволить главного тренера Михаила Кравца по ходу серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом» (3-4).

«Увольнение Кравца по ходу плей-офф – шоковое решение. Надо было что-то моментально решать, и это, надо отметить, почти получилось. В будущем наши менеджеры, генеральные директора и президенты будут вспоминать про подобные случаи. Такое уже встречалось в нашем хоккее, но результата, как правило, не приносило», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф КХЛ. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.