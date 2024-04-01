Суд арестовал экс-главу «СКА Арены» Игоря Забирана

В Москве арестован бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран. Об этом сообщает «Фонтанка». Ему вменяют растрату или присвоение.

Судя по постановлению Мещанского районного суда, он удовлетворил ходатайство следствия об аресте Забирана ещё 6 марта, 11 марта оно было обжаловано, апелляционная жалоба пока что не рассмотрена. В фабуле указана ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершённые организованной группой или в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 10 лет.

В конце 2019 года Игорь Забиран возглавил компанию «СКА Арена», с которой город подписал концессионное соглашение на строительство одноимённого спортивного комплекса. Тогда предполагалось, что речь идёт о реконструкции старого здания СКК, но 31 января при демонтаже кровли сооружение практически полностью разрушилось, в результате чего погиб рабочий.

Собеседники издания утверждают, что арест Забирана связан с уголовным делом в отношении вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева. Напомним, Геннадий Тимченко подал к своему многолетнему партнёру иск на 2,7 млрд рублей по невозвращённому долгу и выиграл его.