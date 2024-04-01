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Плющев: с «Авангардом» Кравец мог бы решить гораздо более высокие задачи

Плющев: с «Авангардом» Кравец мог бы решить гораздо более высокие задачи
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение омского «Авангарда» расстаться со специалистом Михаилом Кравцом во время серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» (3-4).

«Могу сказать, что с такой командой он мог бы решить гораздо более высокие задачи. Не знаю, что произошло внутри команды. Факт в том, что решение руководства связано в первую очередь с решением команды», – заявил Плющев в интервью «ВсёПроСпорт».

Напомним, сегодня, 1 апреля, главным тренером «ястребов» был назначен Сергей Звягин.

«Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф КХЛ. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.

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