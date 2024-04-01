Форвард «Сент-Луиса» Торопченко: мне нравится быть занозой в заднице для другой команды

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко высказался о своей игре в большинстве.

«Мне всегда нравится находиться в сложных зонах, где против меня трудно играть. Мне нравится быть занозой в заднице для другой команды. Нужно просто дать им повод, чтобы они начали злиться, ведь при этом они теряют контроль и начинают играть хуже», — приводит слова Торопченко журналист Лу Корак на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Торопченко в нынешнем сезоне сыграл 74 матча, в которых записал на свой счёт 14 заброшенных шайб и шесть результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.

Ранее российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал о споре с Алексеем Торопченко.