Николай Хабибулин рассказал, за кем из голкиперов нынешнего сезона КХЛ наблюдал

Обладатель Кубка Стэнли 2004 года, вратарь и тренер «Торпедо» Николай Хабибулин рассказал, за кем из голкиперов нынешнего сезона в КХЛ наблюдал.

«Мне нравится Самонов в Уфе. Наверное, в первом раунде плей-офф он мог сыграть лучше, но по сезону он был одним из лучших вратарей в лиге. Аликин неплохо играет, у него интересный стиль, но действует довольно эффективно. Фукале не суперзвезда в КХЛ, но он провёл ровный сезон и в плей-офф помогает «Трактору». Он добавляет стабильности, спокойствия», — приводит слова Хабибулина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл на ноль.

Ранее Николай Хабибулин рассказал, почему ему не удалось сыграть за нижегородский клуб в сезоне-2023/2024.