«Я слишком мягкий для этого». Николай Хабибулин — о возможной работе главным тренером

Обладатель Кубка Стэнли 2004 года, вратарь и тренер «Торпедо» Николай Хабибулин ответил на вопрос, смог бы он работать главным тренером хоккейного клуба.

«Наверное, нет. У меня характер не главного тренера. Не обязательно орать и ругаться, но раз-два в сезон надо уметь ударить кулаком по столу. Наверное, я слишком мягкий для этого. У меня чаще пряник, чем кнут, мне было бы тяжело», — цитирует Хабибулина сайт КХЛ.

Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю. Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль». В Кубке Стэнли на счету Николая 72 игры, 39 побед и шесть «сухих» матчей.