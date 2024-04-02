Иван Федотов дебютировал за «Филадельфию»

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. В этой встрече в составе «Филадельфии» дебютировал российский голкипер Иван Федотов, который заменил Самуэля Эрссона в начале второго периода.

Напомним, 28 марта московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым по обоюдному согласию сторон. После этого россиянин перешёл в «Филадельфию».

Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в КХЛ остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей, а затем принял участие в пяти играх в плей-офф.