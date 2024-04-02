Иван Федотов перепутал ворота перед началом овертайма в своём дебютном матче в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Пееред началом овертайма на площадке произошёл курьёзный эпизод. Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов, дебютировавший за клуб, перепутал ворота. Иван по привычке из КХЛ остался в воротах перед началом овертайма, тогда как в НХЛ перед овертаймом команды меняются воротами. Россиянин понял, что ошибся, когда к нему подъехал голкипер соперников Семён Варламов, после чего Иван направился в другие ворота.

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Федотов сегодня сделал 19 сейвов и пропустил две шайбы. Он вышел на поле во втором периоде.