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Кирилл Марченко повторил редкое достижение в истории «Коламбуса»

Кирилл Марченко повторил редкое достижение в истории «Коламбуса»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко записал в свой актив по ходу матча заброшенную шайбу и повторил редкое достижение. Он стал вторым игроком в истории клуба, которому удалось достичь отметки в 20 голов в двух подряд сезонах с момента начала карьеры в лиге. Ранее подобно удавалось лишь Пьеру-Люку Дюбуа.

В текущем сезоне в активе Кирилла 20 заброшенных шайб и 17 результативных передач в 71 матче НХЛ. «Коламбус» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

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