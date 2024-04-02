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Федотов – 12-й российский голкипер, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это повторение рекорда

Федотов – 12-й российский голкипер, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это повторение рекорда
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

27-летний голкипер «Филадельфии» Иван Федотов дебютировал в лиге, выйдя на замену со старта второго периода. Он стал 12-м российским вратарём, выходившим на лёд в текущем сезоне НХЛ.

Иван присоединился к Игорю Шестёркину («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семёну Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву, Ивану Просветову (оба – «Колорадо Эвеланш»), Андрею Василевскому («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергею Бобровскому («Флорида Пантерз»), Петру Кочеткову («Каролина Харрикейнз»), Илье Самсонову («Торонто Мэйпл Лифс»), Даниилу Тарасову («Коламбус Блю Джекетс») и Ярославу Аскарову («Нэшвилл Предаторз»)

Таким образом, повторен рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Он был установлен в прошлом сезоне (вместо Федотова в списке был Антон Худобин, который провёл один матч за «Чикаго Блэкхоукс»).

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