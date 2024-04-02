Форвард «Питтсбурга» Кросби оценил повторение достижения Уэйна Гретцки в НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил повторение достижения Уэйна Гретцки в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2) канадский форвард забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Кросби стал всего вторым игроком в истории НХЛ с 19 сезонами в лиге с показателем как минимум один балл за игру. Сегодня Сидни повторил легендарное достижение Гретцки, сравнявшись с соотечественником в этой номинации.

«Конечно, я не хотел об этом говорить, потому что понимал, что подбираюсь к этому достижению. Всегда круто, когда оказываешься в такой компании», — приводит слова Кросби сайт «Питтсбурга».

Напомним, Сидни Кросби был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.