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Расписание игрового дня плей-офф МХЛ 2 апреля

Расписание игрового дня плей-офф МХЛ 2 апреля
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Сегодня, 2 апреля, состоится один полуфинальный матч МХЛ в серии Кубка Харламова — 2024.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» пройдёт второй матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Начало встречи — в 19:00 мск.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2024, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Белые Медведи
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, накануне клуб с берегов Невы одержал убедительную победу со счётом 4:1 и повёл в серии 1-0. Один из лидеров клуба из Санкт-Петербурга 18-летний Иван Демидов отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Отметим, что последующие две игры состоятся в Челябинске на площадке «Белых Медведей» 5 и 6 апреля. При необходимости, пятая, шестая и седьмая встречи пройдут 9, 11 и 13 апреля соответственно.

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