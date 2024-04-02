Расписание игрового дня плей-офф МХЛ 2 апреля

Сегодня, 2 апреля, состоится один полуфинальный матч МХЛ в серии Кубка Харламова — 2024.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» пройдёт второй матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Начало встречи — в 19:00 мск.

Напомним, накануне клуб с берегов Невы одержал убедительную победу со счётом 4:1 и повёл в серии 1-0. Один из лидеров клуба из Санкт-Петербурга 18-летний Иван Демидов отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

Отметим, что последующие две игры состоятся в Челябинске на площадке «Белых Медведей» 5 и 6 апреля. При необходимости, пятая, шестая и седьмая встречи пройдут 9, 11 и 13 апреля соответственно.