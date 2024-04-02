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Форвард «Питтсбурга» Малкин вышел на пятое место среди россиян по штрафным минутам в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В этом матче российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин результативными действиями не отметился и набрал шесть штрафных минут. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин набрал 1154 минуты штрафа в НХЛ вышел на пятое место среди россиян по данному показателю, обойдя Игоря Уланова (1151).

Отметим, что по штрафным минутам среди россиян в НХЛ четвёртое место занимает Алексей Житник (1268), третье – Алексей Ковалёв (1304), второе – Дарюс Каспарайтис (1379), лидер – Андрей Назаров (1409).