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Алексей Кудашов рассказал, что произойдёт с его штабом после продления контракта с клубом

Алексей Кудашов рассказал, что произойдёт с его штабом после продления контракта с клубом
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что произойдёт с его штабом после продления контракта с клубом.

«Какова дальнейшая судьба моего тренерского штаба? В основном штаб сохраняется в прежнем виде. Возможно, что произойдут изменения. Потому что только вчера получил информацию, что мы продолжаем работу. Сейчас будем разговаривать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сейчас в тренерский штаб 52-летнего специалиста входят старший тренер Вячеслав Козлов, тренер Александр Савченков, тренер по работе с защитниками Андрей Скопинцев, тренер по работе с вратарями Константин Власов, а также два тренера по общефизической подготовке – Ларс-Йоран Альквист и Александр Ахлаткин.

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