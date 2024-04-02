Алексей Кудашов рассказал, что произойдёт с его штабом после продления контракта с клубом

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что произойдёт с его штабом после продления контракта с клубом.

«Какова дальнейшая судьба моего тренерского штаба? В основном штаб сохраняется в прежнем виде. Возможно, что произойдут изменения. Потому что только вчера получил информацию, что мы продолжаем работу. Сейчас будем разговаривать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сейчас в тренерский штаб 52-летнего специалиста входят старший тренер Вячеслав Козлов, тренер Александр Савченков, тренер по работе с защитниками Андрей Скопинцев, тренер по работе с вратарями Константин Власов, а также два тренера по общефизической подготовке – Ларс-Йоран Альквист и Александр Ахлаткин.