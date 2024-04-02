«Сибирь» проведёт благотворительный матч в поддержку пострадавшим от теракта в «Крокусе»

10 апреля на «Сибирь-Арене» состоится благотворительный матч «Сибири» с командой «Сибсельмаш», представляющей чемпионат России по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Все вырученные от продажи билетов средства будут направлены в фонд пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Первоначально матч «Сибири» с «Сибсельмашем» должен был состояться 23 марта, однако встреча была перенесена из-за событий в «Крокусе».

Напомним, 22 марта председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников представили команде новое руководство. На должности генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского сменил Лев Крутохвостов. Новым главным тренером, как ожидается, будет назначен Анвар Гатиятулин.